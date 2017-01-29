 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 29 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Оккупанты провели 55 обстрелов, ранен украинский воин. По Широкино стреляли БТРы
время публикации: 10:07
последнее обновление: 10:16
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украинские военные на боевых позициях
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное
На Донецком направлении – из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому

Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения. Зафиксировано 55 обстрелов. Один наш военный ранен.

Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно вели огонь снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

На Донецком направлении – из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозванівку.

Отметим, вчера оккупанты совершили 23 обстрела позиций сил АТО.

facebook

Cсылки по теме:

Трое украинских военных ранены на передовой за сутки – Мотузяник
// NEWSru.ua // Украина // 28 января 2017 г.

Полторак: на фронте ныне нет ни одного мобилизованного или срочника
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Боевики из пушек и танка обстреляли Лебединское. В зоне АТО ранены двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

На Луганском и Мариупольском направлениях обострилась обстановка
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:22
 Торговые договорённости с США после Brexit останутся неизменными – Мэй
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 29 января 2017 г.  

Последняя новость – 11:22

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017