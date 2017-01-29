Оккупанты провели 55 обстрелов, ранен украинский воин. По Широкино стреляли БТРы

Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения. Зафиксировано 55 обстрелов. Один наш военный ранен.

Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно вели огонь снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

На Донецком направлении – из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозванівку.

Отметим, вчера оккупанты совершили 23 обстрела позиций сил АТО.

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