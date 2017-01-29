На Одесчине проходят учения ВМС ВСУ

Военнослужащие различных боевых подразделений и служб Военно-морских сил ВСУ, включительно с кораблями и морской авиацией, развернули боевые стрельбы на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря, в частности в Одесской и Николаевской областях, продолжаются учения сил и войск Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто - и бронетехника", - отметили военные моряки.

Корабельный состав провел тактические учения по организации универсальной обороны корабля (судна), поражения надводных целей, изоляции морского побережья, выполнил артиллерийские стрельбы.

Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы на угрожающих направлениях, а также важных государственных объектов, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечения протидиверсионной обороны и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Украина усилила оборону побережья Чёрного и Азовского морей.

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