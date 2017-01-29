Под Авдеевкой - ожесточенный бой, оккупанты пошли на штурм, с нашей стороны есть потери

В воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов.

Пр это сообщает сегодня, 29 января, пресс-центр штаба АТО.

"С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия. Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной.

Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты провели 55 обстрелов, ранен украинский воин.

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