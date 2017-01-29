Киевом и другими городами Украины прошли факельные шествия в память Героев Крут

В Киеве проходит факельное шествие. Об этом сообщает "Укринформ".

Участники шествия зажгли факелы и под лозунгами "Слава Україні - Героям слава" двигаются по улице Ивана Мазепы, чтобы почтить память погибших Героев Крут.

В колонне идет около тысячи активистов.

Участников шествия охраняет конная полиция. Организаторы акции надеются, что все пройдет без провокаций. Именно для этого факельное шествие разделено на секторы, в которых назначены ответственные.

Как сообщает "Громадское", участники шествия сформировали герб Украины из факелов.

Участники акции, посвященной памяти Героев Крут, пришли к Аскольдовой могиле и провели поминальный молебен по погибшим воинам УНР.

Акция прошла без провокаций.

Также марши прошли в Виннице, Славянске и Мариуполе.

Видео шествия в Мариуполе разместила в Facebook общественная группа "Неделя Мариуполя".

По информации организаторов, участники шествия собрались на центральной площади возле мариупольского драматического театра. Активисты двинулись колонной, выкрикивая патриотические лозунги. На площади Свободы у памятника Святославу участники шествия зажгли факелы.

Во время факельного шествия в Славянске неизвестные подорвали взрывпакет по ходу следования колонны.

"Провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. Проходя мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны. Никто не пострадал", - написал активист Виталий Киркач-Антоненко в Фейсбук.

Как сообщают местные СМИ, был подорван взрывпакет. Взрывной волной выбило окна по улице Шевченко. Информации по данному инциденту от правоохранительных органов нет.

Как известно, 29 января, Украинцы чтят память Героев Крут. Бой под Крутами - одна из трагических и одновременно легендарных страниц в истории украинского освободительного движения 1917-1921 годов.

Сегодня в столице, как и в других городах Украины, в память Героев Крут прошел ряд торжественных мероприятий, при которых проводились поминальные молебны, возложение цветов к могилам и памятным знакам Героев Крут, факельное шествие.

Также в центре Киева на Арсенальной площади состоялась историческая реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", который проходил в январе 1918 года.

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