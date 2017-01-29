На Аскольдовой могиле почтили память Героев Крут

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве, сообщает "Укринформ".

Порошенко с супругой возложили цветы к Памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле.

В церемонии почтения памяти приняли участие также министры, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее президент напомнил о подвиге крутян и подчеркнул, что именно их жертвенность и самоотверженность дали возможность организовано эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска - то есть, сделать всё возможное для быстрого возвращения потерянных позиций. А главное - правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и автоматически делало большевиков оккупантами территории суверенного государства.

Как известно, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 км от Киева, произошел бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов.

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