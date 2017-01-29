На Аскольдовой могиле почтили память Героев Крут

|
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве, сообщает "Укринформ".
Порошенко с супругой возложили цветы к Памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле.
В церемонии почтения памяти приняли участие также министры, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее президент напомнил о подвиге крутян и подчеркнул, что именно их жертвенность и самоотверженность дали возможность организовано эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска - то есть, сделать всё возможное для быстрого возвращения потерянных позиций. А главное - правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и автоматически делало большевиков оккупантами территории суверенного государства.
Как известно, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 км от Киева, произошел бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов.
|
Cсылки по теме:
Отныне каждый поезд будет давать гудок на станции Круты
// NEWSru.ua // Украина // 18 марта 2016 г.
Порошенко почтил память Героев Крут и рассказал об угрозе "фантомных болей" России
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.
Рада минутой молчания почтила Героев Крут
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.
Турчинов сравнил Героев Крут с Небесной сотней
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.
Украина чтит память Героев Крут
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.
Порошенко: герои Крут показали украинцам образец патриотизма и жертвенности
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2015 г.