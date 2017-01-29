Порошенко призвал вспомнить о погибших героях Крут

Президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом вспомнить о погибших героях Крут и не повторять ошибок политической междоусобицы.
Об этом говорится в заявлении Порошенко опубликованном на официальной странице президента Украины в Фейсбук.
"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, незалежники хоть на миг осознали, чем окончатся междоусобицы ... для Украины и для них самих", - заявив Порошенко.
Лидер Украины подчеркнул, что Круты является уроком для всех, а также "упреком украинским демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторам и хуторкам...".
"Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести... Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня. Прошу всех – услышьте", - призвал украинцев Порошенко.
Ранее сообщалось, что поезда, которые будут проходить мимо станции Круты в Черниговской области, будут сигналить в честь погибших за Украину героев.
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