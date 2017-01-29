Полторак обещает увеличить финансирование военных госпиталей

В 2017-м году финансирование военных госпиталей существенно увеличено.
Об этом сегодня, 29 января, сказал в ходе рабочей поездки во Львовскую область министр обороны Украины генерал Степан Полторак, передает Укринформ.
"В начале АТО мы столкнулись с большим количеством проблем, в частности и касательно медицинского обеспечения: отсутствием оборудования, лекарств, автомобильной техники. В этом году мы значительно увеличиваем финансирование военных госпиталей, в том числе и львовского, - отметил министр обороны.
По его словам, МОУ заключило контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО. Кроме того, контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время.
В рамках рабочей поездки на Львовщину министр обороны посетил Военный медицинский клинический центр Западного региона, пообщался с личным составом госпиталя и поблагодарил врачей за их труд.
С начала проведения АТО в Военно-клиническом центре и подчиненных военных лечебных учреждениях лечение и реабилитацию прошли почти 13 тысяч участников АТО.
Отметим, сегодня террористы вели интенсивные обстрелы и пытались штурмом захватить позиции украинских военных в районе Авдеевки.
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