Адвокатам Януковича дадут неделю на ознакомление с делом, экс-президент готов приехать на суд

Прокуратура завтра, 30 января, сообщит защите экс-президента Виктора Януковича о завершении расследования по делу о госизмене.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Янукович готов приехать в Украину на суд, если рассмотрят дело о покушении - адвокат



"Завтра в 15 часов мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что мы заканчиваем специальное досудебное расследование по делу, и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального предварительного расследования", - рассказал он.

Прокурор отметил, что защите Януковича дадут по крайней мере неделю для ознакомления с материалами дела.

"Мы планируем, что защита не будет затягивать время, процесс ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться, если им нужно будет больше времени, то они будут знакомиться, сколько им нужно, в разумных сроках. Я считаю, что 1 том - это один день ознакомления. Всего по делу до 15 томов", - сказал Кравченко.

"После предоставления нам разрешения на осуществление специального предварительного расследования, мы вправе осуществлять и заканчивать досудебное расследование без участия подозреваемого и направлять обвинительный акт в суд. Если это произойдет (Янукович завтра придет в суд - ред.), он будет задержан согласно постановлению следователя судьи Печерского районного суда и доставлен в суд", - добавил прокурор.

Как сообщалось, 30 января ГПУ планировала завершить специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в том числе двух депутатов Госдумы РФ.

Отметим, что адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил ранее, что ГПУ продолжила расследование дела о госизмене Януковича до конца марта.

Ранее ГПУ вызвала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене.

Янукович готов приехать в Украину на суд, если рассмотрят дело о покушении - адвокат



Экс-президент Янукович готов прибыть в Украину для участия в суде в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на его убийство.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк.

"У нас есть информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение в ГПУ, которое завтра будет представлено ​​и обнародовано для общества", - сказал он, добавив, что защита также настаивает на скорейшем окончании расследования дела и передачи его в суд.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, Сердюк сказал: "Защита делает все, чтобы как можно скорее было закончено расследование по делу о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно".

Как сообщалось, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подготовила уточненное подозрение бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. В частности, во время досудебного расследования было установлено, что Янукович обращался с письмом о вводе российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ.

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