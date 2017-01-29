Боевики из тяжелого оружия обстреляли оккупированную Брянку - ГУР

Боевики из тяжелого вооружения обстреляли окрестности оккупированого города Брянка, что на Луганщине.
Об этом сегодня, 29 января, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"27 января 2017 года из огневых позиций в населенном пункте Кадиевка противником совершен артиллерийский обстрел окраины населенного пункта Брянка", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что противник продолжает провоцировать ВСУ с целью дальнейшего обвинения сил АТО в нарушении режима прекращения огня и применении запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Кадиевке российские военные убили мирного жителя, еще одного ранили.
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