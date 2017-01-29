Вражеский обстрел оставил без света Авдеевку, ранены двое мирных жителей

В результате обстрела боевиков, который произошел сегодня, 29 января, возле Авдеевки, пострадали двое жителей.
Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Авдеевка. Боевики утром обстреляли жилой сектор в районе ул. Заводская и Седово. Двое людей получили ранения", - пишет он.
Начальник ГУ Нацполиции сообщает, что ранения от обстрелов боевиков получили 40-летний мужчина и 58-летняя женщина.
"Мужчина, 1976 года рождения, на момент обстрела находился во дворе. Рядом с ним разорвалась мина. Получил осколочное ранение спины, бедра и головы. Находится в больнице. Женщина, 1959 года рождения, шла домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Получила осколочное ранение бедра и спины. Также находится в больнице", - информирует он, подчеркивая, что наступит время - и за каждого убитого и раненого нашего жителя российские оккупанты должны будут ответить".
В результате обстрела Авдеевка осталась без электричества, есть проблемы с мобильной связью.
Напомним, террористы утром 29 января вели интенсивные обстрелы и пытались штурмом захватить позиции украинских военных в районе Авдеевки.
Военные ВСУ дали достойный отпор. Провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Террористы продолжают штурмовые действия и не оставляют попыток оттеснить украинские подразделения. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, который прилетел с оккупированной территории.
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