Президент подписал закон о Высшем совете правосудия. Емец: странными зигзагами, но мы двигаемся вперёд

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец (фракция "Народный фронт").

"Президент подписал закон "О Высшем совете правосудия"! Поздравляю!" - написал он и добавил: "Странными зигзагами, но мы двигаемся вперед. В сторону верховенства права, справедливого судопроизводства и справедливых судей. Не все просто, не все гладко, но двигаемся".

Емец добавил, что в 2017 году парламенту нужно принять закон о выборах нардепов по открытым спискам, закон об антикоррупционном суде, закон о Конституционном суде, закон об адвокатуре".

"Написать мы их уже написали, теперь нужно проголосовать", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, 21 декабря Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (№5180). Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Высший совет правосудия, в частности, вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

Размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.

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