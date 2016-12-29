Земли экс-министра Захарченко вернули государству

Прокуратура вернула в государственную собственность земельный участок площадью почти 1га, который принадлежал семье экс-министра МВД Виталия Захарченко. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Отмечается, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета передал землю семье Захарченко, нарушив нормы земельного законодательства.

"Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решения, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью около 1 га. Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций", - говорится в заявлении.

Хозяйственный суд Киевской области принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменил решение о предоставлении земли Захарченко.

Напомним, в конце февраля 2014 года Генпрокуратура Украины потребовала от МВД и Службы безопасности Украины в течение 10 дней задержать Захарченко, которого украинские спецслужбы обвиняют в массовых убийствах митингующих Майдана.

Евросоюз, США и Канада включили Захарченко в списки высокопоставленных украинских чиновников, против которых были введены финансовые санкции.

Захарченко входил в команду самых близких людей экс-президента Виктора Януковича, которую называют "семьей". Захарченко имеет тесные связи с сыном Януковича – Александром.

В 2015 году президент России Владимир Путин назначил Захарченко "экспертом по инвестициям" в Госдуме.

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