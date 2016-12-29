МИД требует от России немедленного и безусловного освобождения всех заложников

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины и требует их немедленного освобождения. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - говорится в документе.

В МИДе отмечают, что Украина вместе с нашими международными партнерами прилагает все возможные политико-дипломатические и правовые усилия для освобождения из российского плена своих граждан. Однако Москва в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клыха, Валентина Выгивского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Кука, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломийца, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова, Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудко, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура и многих других украинцев.

Ещё двое граждан Украины - Ильми Умеров и Николай Семена, хотя и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти.

В то же время, несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает постыдную практику использования граждан Украины в качестве заложников своей агрессивной политики против нашего государства, подчеркивают в МИДе.

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей относительно обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя в Украину и вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном удерживании на территории государства-оккупанта по меньшей мере 17 украинцев. Ещё больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Свыше ста украинцев в ужасных условиях удерживаются российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркивается в документе.

Кроме того, в последнее время особенно обострилась ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим способом были втянуты в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ, констатируют в МИДе.

"Злоумышленные действия Кремля в отношении граждан Украины приобрели настолько непрогнозируемый и угрожающий характер, что в Украине вынуждены предостерегать соотечественников от осуществления поездок на территорию Российской Федерации и на временно оккупированные ею украинские территории", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте Министерство иностранных дел Украины призвало государства-члены ООН предпринять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов поведения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Европейской конвенции о предупреждении пыток либо нечеловеческого или унижающего достоинство, поведения либо наказания, других основополагающих международно-правовых документов, а также пренебрежения требованиями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/C.3/71/L.26 "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Отметим, кроме того в заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

27 декабря сообщалось, что группировки "ДНР" и "ЛНР" на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан.

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