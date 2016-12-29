В Харькове сутенёры вербовали девушек прямо на улице

Организованную преступную группу, которая почти два года вербовала женщин для работы в секс-индустрии, задержали харьковские правоохранители. Симпатичных девушек злоумышленники искали в соцсетях или подходили к ним на улицах и прямым текстом предлагали дополнительный заработок в виде проституции, рассказали в ГУ ЧП Харьковской области.

Пока правоохранители "вели" группу, один из сутенеров позвал полицейского в долю за "крышевание" преступного бизнеса. Тот сообщил об этом коллегам, и когда ему член ОПГ передавал восемь тысяч гривен в качестве "благодарности" за закрытие глаз на такую деятельность, правонарушителя задержали. Другого члена группировки повязали дома.

Сейчас возбуждено уголовное производство, уже доказано десять случаев вербовки девушек для занятия проституцией. Арестованным объявили подозрение, их ждет суд.

Ранее в Харькове полицейские разоблачили сеть онлайн-порностудий.

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