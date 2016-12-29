Убийство в Кривом Озере: дело передали в суд

Завершено следствие по делу об убийстве во время задержания сотрудниками полиции жителя Кривого Озера Николаевской области, обвинительный акт направлен в суд. Об этом на брифинге 29 декабря сказал заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает Укринформ.

"Завершено досудебное расследование по делу об убийстве жителя Кривого Озера Александра Цукермана. В течение четырех месяцев следователям удалось получить максимальное количество доказательств и доказать вину четырех подозреваемых по этому делу работников полиции. Обвинительный акт направлен в суд", - заявил Божило.

По его словам, четырем подозреваемым предъявлено обвинение по ч.3 ст.365 УК Украины – превышение власти и служебных полномочий. Кроме того, одному из них, Денису Ляхвацкому, предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве по ч. 1 ст. 115.

Прокурор отметил, что дело было сложным, ведь не было достаточного количества свидетелей, происшествие происходило ночью. Основными его свидетелями стали сами работники правоохранительных органов, пострадавший и его родственники. Соседи, которые будто бы что-то слышали об этом преступлении, на месте не были и ничего конкретного объяснить не могли.

"Трое обвиняемых Денис Ляхвацкий, Александр Причипойда и Николай Хоменко активно сотрудничали со следствием, благодаря их показаниям стало возможно собрать достаточно доказательства, чтобы предъявить подозрение четвертому полицейскому Роману Богачу", - сказал Божило.

Как сообщалось, инцидент произошел 24 августа этого года в пгт Кривое Озеро на Николаевщине, набрал огромного общественного резонанса. Во время задержания работниками полиции погиб местный житель Александр Цукерман.

По подозрению в совершении преступления по горячим следам были задержаны трое работников полиции. Двух из них - Александра Причипойду и Николая Хоменко выпустили под залог в 120 тысяч гривень каждого.

15 ноября появился четвертый подозреваемый, который раньше проходил свидетелем. Это Роман Богач. Ему также предъявлено подозрение по ст. 365 ч.2. К нему суд применил меру пресечения в виде домашнего ареста с запрещением покидать жилье с 22 часа вечера до 7 часа утра.

И только Денис Ляхвацкий до сих пор находится в СИЗО.

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