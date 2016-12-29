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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве
время публикации: 10:37
последнее обновление: 11:32
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Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве

Полиция Киева и сотрудники Нацгвардии перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности столичного управления Нацполиции Руслан Кузьменко, передает "112-Украина".

По словам правоохранителя, с 28 по 30 декабря проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках и платформах. Всего в охране правопорядка задействовано около 1,5 тысячи личного состава, из них 200 человек – служащие Нацгвардии.

"Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", - уточнил он.

Ранее об усиленном режиме работы также сообщали спасатели.

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