 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

ЮНИСЕФ информирует детей Донбасса о минной опасности
время публикации: 07:32
последнее обновление: 07:32
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проинформировал 87% детей в возрасте от 6 до 11 лет на востоке Украины о минной опасности. Как сообщает Центр Новостей ООН, мины и неразорвавшиеся боеприпасы - повседневная реальность для многих жителей восточных районов Украины: они убивают и калечат детей и их близких в разрушенных войной украинских городах и селах.

Согласно данным организации, с момента начала конфликта в апреле 2014 года, благодаря усилиям ООН и ее партнеров на востоке Украины удалось выявить и уничтожить более 60 тысяч невзорвавшихся боеприпасов, в том числе снарядов, мин, гранат, ракет и других взрывоопасных предметов.

В Детском фонде ООН отмечают, что жизнь многих детей на востоке Украины висит на волоске из-за того, что они не знают о минной опасности.

В ЮНИСЕФ утверждают, что детей не информируют надлежащим образом о том, что неразорвавшиеся боеприпасы - не игрушки, как может показаться на первый взгляд, и о том, где они могут находиться.

В частности, согласно проведенным исследованиям, 18 процентов детей не знали, как себя вести в районах, усеянных минами. Согласно ответам детей, каждая шестая девочка и каждый десятый мальчик при обнаружении снарядов поступили бы неправильно.

В этой связи подчеркивается, что Детский фонд в Украине взялся за решение этой проблемы, объявив о проведении кампании по информированию детей и молодежи об опасности неразорвавшихся снарядов и мин. Детям раздают брошюры, проводят с ними беседы, а также демонстрируют видео с обращением посла доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блума.

В ходе шестимесячной программы информацию об опасности мин получили 87 процентов детей в возрасте с 6 по 11 лет в районах Донбасса, пострадавших от конфликта.

Напомним, Украина - пятая в мире по количеству смертей от взрывов мин.

Для полного разминирования Донбасса понадобится не менее 10 лет.

facebook

Cсылки по теме:

В Павлограде уничтожат миллион противопехотных мин-"лепестков"
// NEWSru.ua // Украина // 23 ноября 2016 г.

НАТО передало Украине для разминирования костюмы и детекторы
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.

Орландо Блум призвал детей Донбасса заботиться о безопасности
// NEWSru.ua // Культура // 13 августа 2016 г.

В этом году спасатели обезвредили более 40 тыс. взрывоопасных предметов
// NEWSru.ua // Украина // 11 августа 2016 г.

Вслед за Блумом голливудская актриса Эшли Джадд посетила Краматорск
// NEWSru.ua // Украина // 30 мая 2016 г.

За время войны в Донецкой области погибли 50 детей
// NEWSru.ua // Украина // 15 апреля 2016 г.

В зоне АТО появились неизвестные модели мин
// NEWSru.ua // Украина // 16 июля 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:46
 Телеканал 1+1 заявляет, что его хотят лишить лицензии
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 08:46

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016