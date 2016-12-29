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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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"Укроборонпром" с помощью инфографики подвёл итоги деятельности в 2016 году

время публикации: 13:26
последнее обновление: 13:28
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"Укроборонпром" с помощью инфографики подвёл итоги деятельности в 2016 году

"Укроборонпром" подвел итоги своей деятельности в 2016 году, представив инфографику своих инновационных проектов. Об этом сообщается на сайте украинского государственного концерна.

"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет - все это сделано в Украине, в кооперации с западными партнерами ", - заявляют в "Укроборонпроме".

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица" и беспилотный бронетранспортер "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. В концерне отмечают, что все эти разработки "Укроборонпром" осуществляет за свой счет.

Ранее в Верховной Раде заявили, что "Укроборонпром" является неэффективной структурой и требует полного аудита и реформирования.

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