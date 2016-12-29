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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Телеканал UBR прекращает вещание

время публикации: 06:55
последнее обновление: 07:20
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С первого января прекращает свою работу информационный телеканал UBR

С первого января прекращает свою работу информационный телеканал UBR. Об этом сообщает "Телекритика" со ссылкой на сотрудников предприятия, которых поставили перед фактом, что канал после нового года работать больше не будет.

Подтвердил факт закрытия шеф-редактор телеканала Сергей Шинкарь на своей странице в Facebook.

Сотрудники отмечают в соцсетях, что UBR закрылся из-за нежелания инвестора финансировать деятельность канала.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Ранее о прекращении работы также предупредили телеканалы Ukraine Today (медиагруппа "1+1") и 3s.tv (проект Савика Шустера).

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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