В новогоднюю ночь транспорт в Киеве пустят до рассвета. Харьков и Одессу будут охранять патрульные и пешие наряды

В новогоднюю ночь киевляне смогут гулять допоздна в центре города и добраться домой на общественном транспорте. По заверениям властей, транспорт будет работать практически всю ночь, пишет Сегодня.

Как поясняют в департаменте транспорта КГГА, в ночь с 31 декабря на 1 января работу наземного транспорта (автобусы, трамваи и троллейбусы) продлят на три часа.

В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета

В новогоднюю ночь Харьков будут охранять 440 патрульных



"Это означает, что работать они будут до четырех часов утра. Кроме того, подвижной состав "Киевпастранса" выйдет на линии в пять часов утра. Фактически транспорт в новогоднюю ночь не будет работать всего один час", — рассказали в департаменте.

Что же касается столичного фуникулера, то кататься на нем горожане смогут всю ночь. Работать он будет круглые сутки.

Также в новогоднюю ночь горожане смогут воспользоваться тремя ночными троллейбусными маршрутами №91H (Центральный ж/д вокзал — ул. Милославская), №92H (Южный ж/д вокзал — ул. Свободы), №93H (Ст. м. "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская) и одним автобусным №137 (Центральный ж/д вокзал — ст. м. "Харьковская"). Запустят их 30 декабря, а ездить они будут с 23:00 до 6:00 (стоимость проезда — 3 грн) на постоянной основе. "Мы надеемся, что эти маршруты будут особо популярны в новогоднюю ночь", — рассказали в департаменте транспорта.

Продлят в новогоднюю ночь на три часа и работу столичной подземки.

"Сейчас мы решаем вопрос о продлении работы метрополитена и на Рождество. Возможно, поезда в этот день будут курсировать на три часа дольше", — рассказали в киевском метрополитене.

Внесут изменения в работу и городской электрички. Со 2 по 9 января работать она будет по графику выходного дня, а с расписанием можно будет ознакомиться на сайте "Киевпастранса". К слову, киевляне, которые захотят воспользоваться такси в новогоднюю ночь, будут вынуждены уплатить за поезд в полтора-два раза дороже. Таксисты уже предупреждают, что планируют традиционно поднять в эту ночь цены.

Временно ограничат и движение транспорта по центральным улицам. Как пояснили нам в КГГА, планируется перекрыть улицу Владимирскую и Владимирский проезд рядом с Софийской и Михайловской площадями, где будет проходить основное празднование Нового года и Рождества.

"Что же касается перекрытия других центральных улиц, то пока этот вопрос решается", — рассказали в КГГА.

К слову, некоторые троллейбусы, трамваи и даже маршрутки уже подготовились к праздникам, украсив салоны дождиком, игрушками и гирляндами. К примеру, в салоне одного из троллейбусов на маршруте №24 (пр. Свободы — ул. Северная) стекла окон даже разрисовали искусственным инеем.

"Здорово, что у людей возникло желание создать праздничную атмосферу для пассажиров", — написала киевлянка Виктория Падий.

Напомним, после начала боевых действий на Донбассе многие украинские города ввели запрет на использование пиротехники во время празднеств.

27 декабря сообщалось, что на территории города Днипро продолжает действовать запрет на использование фейерверков и других пиротехнических изделий.

В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета



В новогоднюю ночь полиция будет усиленно охранять покой одесситов, а общественный транспорт Южной Пальмиры будет курсировать до рассвета.

Как рассказали в муниципалитете, в новогоднюю ночь с 23:00 до 6:00 с интервалом в движении в 30—40 минут будут ходить 22 трамвая, 12 троллейбусов и 95 маршрутных такси. Транспорт будет доставлять горожан во все районы города.

"Работать будем в обычном режиме, но во избежание конфликтных ситуаций сотрудники удвоят бдительность и будут работать в тесном контакте с полицией и другими службами", — рассказали в КП "Одесгорэлектротранс".

Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится.

Тем временем правоохранители заявили, что за порядком в городе будут следить 45 автопатрулей и дополнительные пешие наряды.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе, в Черном море, почти на 20-метровой глубине дайверы установили новогоднюю елку.

В новогоднюю ночь Харьков будут охранять 440 патрульных



С 30 декабря харьковскую полицию переведут на усиленный вариант несения службы. Как сообщил инспектор управления патрульной полиции Харькова, вместо обычных 340 патрульных, в новогоднюю ночь на улицы выйдет 440. Усиленное дежурство коснется центра Харькова, а также всех мест, где будут проходить массовые мероприятия.

В частности, на площади Свободы в ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить 30 копов в составе 15-ти пеших нарядов, а в парке Горького – 10 нарядов.

Усиленный режим работы с 30 декабря ждет и медиков. В новогоднюю ночь на площадь Свободы отрядят две скорые помощи и одну -в парк Горького.

"Кроме этого, в больницах будут дежурить врачи только высшей и первой категории. В обычные же дни к дежурствам допускаются врачи второй категории. В медучреждениях создадут запас крови и лекарств", – рассказала и.о. начальника облздрава Галина Сироштан.

Что же касается спасателей, то в боевые расчеты подразделений ГСЧС введут резервную технику, мобилизуют пиротехническую и водолазную службы, дозиметристов, тяжелую технику повышенной проходимости, передвижные электростанции.

По словам помощника начальника облуправления ГСЧС Игоря Лупандина, если обычно в наряд заступают 1,5 тыс. человек личного состава, то по усиленной схеме – 2 тысячи.

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