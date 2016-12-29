Гендиректор "1+1" считает, что у государства есть интерес к активам телеканала

Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что у государства есть интерес к активам телеканала. Об этом сообщает ТСН.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии каналу "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - сказал он и отметил, что комментарий председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала "1+1".

Ткаченко подчеркнул, что канал не является активом "ПриватБанка". "У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных беседах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - говорится в заявлении.

Гендиректор также отметил, что в законодательных нормах отсутствует информация, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) на получение документа о пролонгации лицензии.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий, и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение. Запрос госпожи Фещук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем хитрость, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", - заявил гендиректор "1+1 медиа".

Как известно, Артеменко заявил "Детектор медиа", что из-за принятого решения о национализации "ПриватБанка" Нацсовет попросил телеканал предоставить обновленные данные о конечных бенефициарах сначала устно, а 28 декабря заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук направила официальный запрос.

В то же время, по словам Артеменко, телеканал "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.

Руководство и журналисты телеканала "1+1" сегодня, в последний день действия лицензии на аналоговое вещание, призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии.

Согласно сообщению пресс-служба телеканала, журналисты обеспокоены тем, что Нацсовет, члены которого назначаются президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения.

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