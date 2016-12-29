В Крыму так называемого украинского "диверсанта" Сулейманова арестовали до конца января

Редвану Сулейманову, одному из арестованных в аннексированном Крыму ФСБ РФ, продлили арест до 30 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.
"Редвану Сулейманову - арестованному ФСБ в этом году "диверсанту" - суд безосновательно продлил арест до 30 января 2017 г.", - написал он.
"ФСБ утверждает, что Сулейманов нанёс России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн. рублей", - добавил Курбединов.
Как известно, 10 августа российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.
Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов - истерическими и лживыми.
По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины".
Позже было названо имя еще одного задержанного - Андрея Захтия. Имя третьего задержанного - Редван Сулейманов, четвертого, вероятно, - Владимир Присич.
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