 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Крыму так называемого украинского "диверсанта" Сулейманова арестовали до конца января
время публикации: 14:44
последнее обновление: 14:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Крыму так называемого украинского "диверсанта" Сулейманова арестовали до конца января

Редвану Сулейманову, одному из арестованных в аннексированном Крыму ФСБ РФ, продлили арест до 30 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

"Редвану Сулейманову - арестованному ФСБ в этом году "диверсанту" - суд безосновательно продлил арест до 30 января 2017 г.", - написал он.

"ФСБ утверждает, что Сулейманов нанёс России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн. рублей", - добавил Курбединов.

Как известно, 10 августа российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов - истерическими и лживыми.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины".

Позже было названо имя еще одного задержанного - Андрея Захтия. Имя третьего задержанного - Редван Сулейманов, четвертого, вероятно, - Владимир Присич.

facebook

Cсылки по теме:

Захтий и Сулейманов начали рассказывать истории про "украинских диверсантов" после того, как попались на "хулиганке", - росСМИ
// NEWSru.ua // Украина // 26 августа 2016 г.

В Крыму арестовали второго "диверсанта" - Захтея
// NEWSru.ua // Украина // 13 августа 2016 г.

ФСБ показала уже третьего украинского "диверсанта", пойманного в Симферополе 2 недели назад за фотографирование
// NEWSru.ua // Украина // 12 августа 2016 г.

ФСБ РФ обвинила Украину в подготовке терактов в оккупированном Крыму и рассказала о "диверсантах"
// NEWSru.ua // Украина // 10 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:53
 Дело о разгоне Майдана: экс-председателю киевского УСБУ Щеголеву снова продлили арест
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 16:53

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016