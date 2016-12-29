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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Террористы за день 25 раз обстреляли позиции сил АТО
время публикации: 18:04
последнее обновление: 18:06
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Террористы за день 25 раз обстреляли позиции сил АТО

Российско-оккупационные войска сегодня 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в четверг 29 декабря.

В частности, на Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. Кроме того, по позициям сил АТО в районе Гнутово огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции украинских военных в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении, информирует пресс-центр штаба АТО, из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили ранения.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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