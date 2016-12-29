СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины и утвердил дополнительные – против физ- и юрлиц РФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.
"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО по итогам его заседания в четверг 29 декабря.
В частности, введены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу РФ по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Санкции также введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному удерживанию украинских граждан в РФ.
Кроме того, СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.
СНБО также ввел санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.
"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщалось, в ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов высказал мнение, что введенные санкции против РФ только сейчас начали давать результаты. Напомним, указ президента Украины (№ 467/2016), которым вводится в действие решение СНБО о продлении на год ранее введенных санкций, а также о введении на год дополнительно санкций против ряда юр- и физлиц, вступил в силу 31 октября.
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