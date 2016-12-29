Силы АТО отбили атаку боевиков возле Крутой Балки и выдержали шестичасовой обстрел на Светлодарской дуге

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе. Об этом сегодня, 29 декабря, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня после обеда. Горячей точкой были окраины Крымского, где противник трижды применил бронетехнику и пулеметы. В самом Крымском – гранатометы. Также провокации фиксировались в районе Станицы Луганской.

Всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

На донецком направлении противник обстреливал позиции сил АТО по всей линии фронта, спокойно было лишь в районе Донецкого аэропорта. Не прекращаются обстрелы в районе Светлодарской дуги, суммарно боевики вели огонь около шести часов, выпустили 50 минометных снарядов. Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районе Горловки.

В районе Крутой Балки боевики предприняли попытку штурма, после 30-минутного боя противник отступил. Погиб военнослужащий ВСУ.

Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения огня, 3 из них с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении две трети обстрелов пришлось на участок Павлополь-Широкино, тут противник применял исключительно тяжелое вооружение. Кроме того, вооруженные провокации фиксировались в Марьинке, Красногоровке, Новотроицком.

Всего на этом направлении за сутки противник 29 раз открывал огонь.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

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