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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Дело о разгоне Майдана: экс-председателю киевского УСБУ Щёголеву снова продлили арест
время публикации: 16:53
последнее обновление: 17:22
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Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву

Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, который обвиняется в организации силового разгона Майдана.

Во время судебного заседания защитники Щеголева заявили отвод двум судьям из коллегии судей, однако в его удовлетворении было отказано, передает УНИАН.

Напомним, в феврале Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным Генпрокуратуры, установлено, что Щеголев, действуя в составе организованной группы, в состав которой входили бывшие чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности в Киеве 18 февраля 2014 года принял решение о проведении работниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди.

Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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