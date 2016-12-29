В Киеве в частном доме на Русановских садах произошёл пожар: погибли четверо детей

В четверг 29 декабря днем в частном жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, в результате которого четверо детей погибли, еще одна девочка была госпитализирована с ожогами, а двоим взрослым потребовалась помощь медиков.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г.Киеве.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Садовой (Русановские сады) поступило в Службу спасения Киева в 12.23 четверга.
"Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения. До прибытия подразделений ГСЧС медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализирована 12-летняя девочка с ожогами", - информируют в Службе.
Пожар был локализован в 12.51 и ликвидирован в 14.40.
В связи с трагическим происшествием спасатели вновь призвали украинцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в собственных домах.
"Не оставляйте детей без присмотра, держите зажигалки и спички в недоступных для детей местах. Помните: только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня", - напомнили в ГСЧС.
Ранее, 27 декабря, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что реформа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должна предусматривать шаги, которые сделают невозможными трагедии, с которыми ежедневно сталкиваются спасатели. Он напомнил, что в результате пожаров в Украине ежегодно погибают почти 2000 человек.
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