Порошенко поддержал англоязычные лагеря при школах

В течение нынешнего года к преподаванию английского языка в украинских школах присоединились 120 волонтеров из 40 стран, а в пришкольных англоязычных лагерях GoCamp обучение прошли 200 тысяч детей со всей Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с общественными активистами по подведению итогов Года английского языка в Украине, сообщила 28 декабря пресс-служба Главы государства.

Так, он отметил, что к преподаванию английского в этом году были привлечены иностранные специалисты, которые являются носителями языка, в том числе волонтеры. По его словам, в школы приехали 120 волонтеров из 40 стран мира, были открыты летние пришкольные англоязычные GoCamp лагеря, в которых обучались 200 тысяч украинских детей.

В то же время президент выразил убеждение, что в 2017 году к программе англоязычных лагерей смогут присоединиться около 100 тысяч детей, а к 2020 году участие в этой программе примут почти 1,5 млн. маленьких украинцев.

"Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы оно реализовывалось не только в Год английского языка в Украине, а было продолжено и дальше", - подчеркнул Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что очень важным является тот факт, что изучать и совершенствовать английский язык смогли также и дети из Донецкой и Луганской областей.

"За год более 300 школьников с востока Украины не только имели возможность преодолеть языковой барьер и практиковать английский. Важно, что более 500 временно перемещенных лиц приняли участие в пилотном проекте "Деловой английский он-лайн для внутренне перемещенных лиц" и почувствовали поддержку государства, которая не оставила их один на один со своими проблемами", - отметили в пресс-службе президента.

В свою очередь посол США Мари Йованович отметила, что в Украине значительно повысился уровень владения и использования английского языка среди чиновников, а проекты по изучению английского языка, которые были реализованы в этом году, охватили как большое количество детей и молодежи, так и взрослого населения, особенно преподавателей английского языка в маленьких городках Украины.

Она также добавила, что эти проекты будут продолжены и в 2017 году.

"Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину, ее мирное будущее", - сказала Йованович. Ранее был проведен соцопрос об отношении украинцев к английскому языку.

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