Полиция Одессы заявила, что помешала теракту вроде Ниццы и Берлина

Подозреваемый в убийстве 42-летней женщины и ее маленькой дочки планировал совершить в Одессе громкое преступление с массовыми жертвами.
Об этом в четверг 29 декабря сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе", - отметили в полиции.
По данным блюстителей порядка, именно поэтому злоумышленник после убийства в Овидиополе сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе совершил ДТП, но не остановился.
Чтобы предотвратить кровопролитие, полицейские заблокировали въезд к Одессе и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения как можно дальше от областного центра. Однако злоумышленник выехал в поле и сумел оторваться от преследования. А после того, как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал по полю.
Теперь место, где в последний раз видели злоумышленника, окружено. Здесь работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии. Розыскные мероприятия продолжаются.
Между тем в СМИ стали появляться версии относительно причин совершения ужасного преступления. По одной из них, подозреваемый хотел поквитаться с братом 42-летней убитой – влиятельным одесским налоговиком. В частности, по информации местных журналистов, злоумышленник сначала пришел в особняк налоговика, однако дом был пуст: хозяин с семьей отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег дом, после чего пробрался в дом сестры налоговика, где расправился с ней и ее двухлетней дочкой, и тоже его поджег. Потом сел в грузовик "MAN", который принадлежит семье, и выехал из Овидиополя в направлении Одессы. А муж убитой женщины в это время гасил пылающий дом брата жены, пишет одно из изданий.
|
Cсылки по теме:
Германия выплатит компенсацию семье украинца, погибшего во время теракта в Берлине
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.
Германская полиция подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
ГПУ передала в суд дело француза "Муто"
// NEWSru.ua // Украина // 31 октября 2016 г.
СМИ: полиция Франции задержала 8 подозреваемых в подготовке теракта в Ницце
// NEWSru.ua // В мире // 20 сентября 2016 г.
Количество погибших в результате теракта в Ницце возросло до 86
// NEWSru.ua // В мире // 20 августа 2016 г.