Полиция Одессы заявила, что помешала теракту вроде Ниццы и Берлина

Подозреваемый в убийстве 42-летней женщины и ее маленькой дочки планировал совершить в Одессе громкое преступление с массовыми жертвами.

Об этом в четверг 29 декабря сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе", - отметили в полиции.

По данным блюстителей порядка, именно поэтому злоумышленник после убийства в Овидиополе сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе совершил ДТП, но не остановился.

Чтобы предотвратить кровопролитие, полицейские заблокировали въезд к Одессе и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения как можно дальше от областного центра. Однако злоумышленник выехал в поле и сумел оторваться от преследования. А после того, как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал по полю.

Теперь место, где в последний раз видели злоумышленника, окружено. Здесь работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии. Розыскные мероприятия продолжаются.

Между тем в СМИ стали появляться версии относительно причин совершения ужасного преступления. По одной из них, подозреваемый хотел поквитаться с братом 42-летней убитой – влиятельным одесским налоговиком. В частности, по информации местных журналистов, злоумышленник сначала пришел в особняк налоговика, однако дом был пуст: хозяин с семьей отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег дом, после чего пробрался в дом сестры налоговика, где расправился с ней и ее двухлетней дочкой, и тоже его поджег. Потом сел в грузовик "MAN", который принадлежит семье, и выехал из Овидиополя в направлении Одессы. А муж убитой женщины в это время гасил пылающий дом брата жены, пишет одно из изданий.

Cсылки по теме: