Украинцы хотят получить под ёлку деньги и путешествия. Синоптики рассказали о погоде на праздники

Самые желанные подарки на Новый год для украинцев – деньги, романтические путешествия, бытовая техника, автомобиль и ювелирные украшения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-12 декабря и обнародованные в четверг, 29 декабря.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на новогодние праздники



Первое место в рейтинге новогодних подарков занимают деньги (19,1%). 10,6% респондентов хотели бы получить романтическое путешествие, 7,8% - бытовую технику 6,4% - автомобиль, аксессуары к авто, 4,5% - конфеты и цветы и почти столько же (4,3%) - ювелирные украшения.

Исследование проведено методом личного интервью. Опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман и Киевский городской голова Виталий Кличко уже посетили Рождественский городок.

Также стало известно, что в новогоднюю ночь транспорт в Киеве пубудет курсировать до самого рассвета, а Харьков и Одессу будут охранять патрульные и пешие наряды.

По всей Украине правоохранители и спасатели будут работать в усиленном режиме.

Отметим, после начала боевых действий на Донбассе многие украинские города ввели запрет на использование пиротехники во время празднеств.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на новогодние праздники



Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что новогодняя ночь на всей территории Украины будет со слабыми морозами и преимущественно без осадков. Об этом он сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, передает УНИАН.

По его словам, декабрь в Украине прошел без особых погодных осложнений, температурный режим был близким к среднему многолетнему без значительных колебаний.

"Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации до конца декабря и в первой декаде января, то здесь можно выделить несколько периодов. Первый – это с сегодняшнего дня (29 декабря) до 2 января, в этот период мы ждем спокойной погоды, с небольшими морозами: ночью от 3 до 9, на Левобережье – до 14, днем – от 0 до 6 градусов мороза", – заявил он.

"29-30 декабря ожидается небольшой снег, с 31 декабря по 2 января – преимущественно без осадков на всей территории Украины. Итак, новогодняя ночь в Украине будет практически без осадков со слабыми морозами ночью и также слабыми морозами днем", – добавил Кульбида.

По его словам, 3-5 января синоптики прогнозируют перемещение холодного арктического воздуха и понижение температуры на несколько градусов. "Она снизится ночью до 9-14 градусов мороза, днем – до 2-7 градусов мороза. Это произойдет на фоне выпадения небольшого снега", - рассказал директор Украинского гидрометцентра.

"Что касается периода 6-8 января – то первые наши оценки показали, что есть достаточно высокая вероятность осложнения погодных условий на большей части территории Украины, связанного с приходом циклона на территорию Украины и последующим периодом похолоданий. Однако анализ расчетов, уже проведенный сегодня, показывает, что вероятность этой ситуации существенно уменьшилась", – отметил он.

В период с 9 по 10 января синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов.

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