Кабмин одобрил новую систему питания ВСУ

Кабмин одобрил реформу, касающуюся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны. Об этом 28 декабря сообщил глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.

"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал глава оборонного ведомства в Facebook.

Он отмечает, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев, как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - разъяснил миинстр.

Как пояснил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков, это - "фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет!"

Бирюков считает, что теперь Минобороны имеет право самостоятельно закупать продукты, пользоваться каталогом продуктов (348 позиций), самостоятельно вносить изменения в этот каталог и самостоятельно определять, какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров.

Ранее министр обороны показал сухой паек нового образца.

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