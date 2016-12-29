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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Столичную станцию метро "Петровка" могут переименовать в "Почайну"
время публикации: 15:59
последнее обновление: 16:31
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Столичную станцию метро "Петровка" могут переименовать в "Почайну"

В Киевском городском совете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну", сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Для метрополитена смена названий – не новость. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одну дважды (Площадь Калинина – Площадь Октябрьской революции – Майдан Незалежности)", – прокомментировали инициативу в метрополитене.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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