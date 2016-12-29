Пограничники обнаружили крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет

Сегодня ночью, 29 декабря, в пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники совместно с таможенниками обнаружили крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Около полуночи на выезд из Украины прибыл грузовик украинской регистрации с якобы грузом лесоматериалов. Учитывая то, что неоднократно под видом древесины злоумышленники пытались провезти сигареты, автомобиль подвергли углубленной проверке. Интуиция пограничников не подвела. Во всех паллетах были оборудованы тайники. В целом из автомобиля и прицепа вытащили 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек как с акцизом, так и без", - сообщил Слободян.

Напомним, в Уголовном кодексе (статья 201) предусмотрена ответственность лишь за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а также специальных технических средств негласного получения информации.

Пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 гривен после планируемого повышения акцизов на 40% в 2017 году.

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