ГПУ обжаловала отказ Интерпола искать Богатырёву

Генеральная прокуратура Украины не соглашается с отказом Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и обжаловала это решение в Комиссии по контролю за файлами организации.

Об этом рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя, передает "Укринформа".

"Хочу подчеркнуть, что Генеральная прокуратура с такой позицией (снятие с международного розыска) не согласилась, послала нам свои возражения, и мы передали эти материалы на рассмотрение Комиссии (по контролю за файлами Интерпола) с изложением новых обстоятельств. Они, по мнению Генеральной прокуратуры, именно характеризуют деятельность бывшего министра как такую, в которой достаточно элементов уголовного характера. Насколько мне известно, ныне этот вопрос рассматривается, решение по нему еще не принято", - сказал он.

Как рассказал Неволя, Богатырева определенное время находилась в международном розыске по инициативе Украины. Но потом экс-министр обратилась с жалобой в Комиссию по контролю за файлами Интерпола, которая приняла решение прекратить розыск Богатыревой по каналам организации. Комиссия считает, что дело относительно Богатыревой не отвечает требованиям статьям 2 и 3 Устава организации.

"Информация о розыске Богатыревой была удалена из файлов, о чем были проинформированы все страны-члены организации", - отметил он.

Неволя объяснил, что позиция Комиссии основывается на том, что относительно экономического преступления, которое инкриминируется Богатыревий правоохранительными органами Украины, было принято решение судебными учреждениями города Киева, что это не уголовные отношения, а гражданско-правовые. И вторым момент – это решение европейских институтов об отмене санкций относительно нее.

"На основании этого комиссия сделала вывод, что последующий розыск по каналам Интерпола не будет отвечать требованиям устава", - подчеркнул он.

Напомним, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".

Печерский районный суд Киеве 25 ноября 2016 года повторно разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное заочное расследование против Богатыревой.

По данным СМИ, Богатырева скрывается в Крыму.

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