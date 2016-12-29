Украинским миротворцам в Конго передали 5 вертолётов

Личный состав 18 отдельного вертолетного отряда, который выполняет задачи миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в декабре получил из Украины пять вертолетов.
Как сообщается в четверг 29 декабря на сайте Министерства обороны Украины, три вертолета Ми-24 и два Ми-8 прошли полный цикл капитально-восстановительных работ на Конотопском авиаремонтном заводе.
Ротация вертолетной техники в ДР Конго проходила на аэродроме города Кисангани, почти в 500 км от базового лагеря украинских летчиков.
После опробования и ознакомительного полета техники на аэродроме Кисангани летчики совершили перелет на базовую площадку контингента в городе Гома. Эта авиационная техника уже была задействована в многонациональной операции миссии ООН.
В Минобороны также отметили, что в середине декабря самолет Ан-12 из Украины доставил имущество личному составу 18 отдельного вертолетного отряда.
Напомним, в феврале в Конго в рамках ротации отправили на год 250 украинских миротворцев – все военнослужащие этого контингента имеют опыт участия в антитеррористической операции.
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