 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украинским миротворцам в Конго передали 5 вертолётов
время публикации: 17:32
последнее обновление: 18:03
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украинским миротворцам в Конго передали 5 вертолётов
Украинским миротворцам в Конго передали 5 вертолётов
Украинским миротворцам в Конго передали 5 вертолётов

Личный состав 18 отдельного вертолетного отряда, который выполняет задачи миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в декабре получил из Украины пять вертолетов.

Как сообщается в четверг 29 декабря на сайте Министерства обороны Украины, три вертолета Ми-24 и два Ми-8 прошли полный цикл капитально-восстановительных работ на Конотопском авиаремонтном заводе.

Ротация вертолетной техники в ДР Конго проходила на аэродроме города Кисангани, почти в 500 км от базового лагеря украинских летчиков.

После опробования и ознакомительного полета техники на аэродроме Кисангани летчики совершили перелет на базовую площадку контингента в городе Гома. Эта авиационная техника уже была задействована в многонациональной операции миссии ООН.

В Минобороны также отметили, что в середине декабря самолет Ан-12 из Украины доставил имущество личному составу 18 отдельного вертолетного отряда.

Напомним, в феврале в Конго в рамках ротации отправили на год 250 украинских миротворцев – все военнослужащие этого контингента имеют опыт участия в антитеррористической операции.

facebook

Cсылки по теме:

В Конго украинские вертолётчики и египетские спецназовцы провели совместную тренировку
// NEWSru.ua // Украина // 8 июля 2016 г.

Новая смена украинских миротворцев в Конго приступила к ночным полётам
// NEWSru.ua // Украина // 24 марта 2016 г.

Инспекция ООН проверила украинских миротворцев в Конго
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2016 г.

Украинским миротворцам в ДР Конго отправили новую партию вертолётов
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2015 г.

Рада отправляет 60 украинских миротворцев в Кот-Д'Ивуар и 250 - в Конго
// NEWSru.ua // Украина // 6 июля 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:37
 В РФ законодательно разрешили применять к заключённым физическую силу и огнестрельное оружие
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 20:37

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016