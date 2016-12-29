Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров агентству Reuters.
По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.
Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.
Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.
В комментарии Reuters Марушевская отвергла все обвинения.
Ранее она говорила, что недопоступления Одесской таможни связаны с проводимыми ею реформами - бизнесмены предпочитают платить взятки на других таможнях.
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