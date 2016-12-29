 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Марушевская попала под следствие

время публикации: 11:43
последнее обновление: 11:43
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров

Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров агентству Reuters.

По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.

Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.

Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

В комментарии Reuters Марушевская отвергла все обвинения.

Ранее она говорила, что недопоступления Одесской таможни связаны с проводимыми ею реформами - бизнесмены предпочитают платить взятки на других таможнях.

facebook

Cсылки по теме:

Насиров назначил замену Марушевской. Говорит, она на работу не ходит
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2016 г.

В Одесской области часть глав РГА намерены подать в отставку после увольнения Саакашвили
// NEWSru.ua // Украина // 15 ноября 2016 г.

Марушевская заявила, что Насиров готовит ей выговор
// NEWSru.ua // Украина // 15 ноября 2016 г.

Несмотря на отставку Саакашвили, Марушевская уходить не собирается
// NEWSru.ua // Украина // 7 ноября 2016 г.

Инспектор одесской таможни брал взятки капустой и апельсинами
// NEWSru.ua // Украина // 10 июня 2016 г.

Яценюк раскритиковал Одесскую таможню за провал эксперимента с финансированием автодорог
// NEWSru.ua // Украина // 7 марта 2016 г.

Глава Одесской таможни Марушевская похвасталась задержанием 59 кг янтаря
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:52
 29 декабря. Обзор прессы. Экономические итоги 2016 года и прогнозы на 2017 год
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 11:52

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016