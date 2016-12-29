СБУ сообщила полковнику Безъязыкову подозрение о совершении госизмены

Служба безопасности Украины сообщила полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову подозрение о совершении государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). Его обвиняют в переходе на сторону боевиков "ДНР" после попадания в плен, сообщается на сайте СБУ.

"У Службы есть неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - заявил замглавы начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Безъязикова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

6 июля 2016 года Безъязыков после освобождения встречался с президентом Петром Порошенко.

13 декабря в СБУ заявили, что полковник Безъязыков был завербован российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону (РФ) для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб. Согласно данным спецслужбы, Безъязыков был известен среди террористов под прозвищами Луиз, Дядя Ваня, Полковник, Иван Николаевич.

14 декабря Шевченковский районный суд города Киева избрал для него меру пресечения в виде 2-месячного содержания в СИЗО.

Полковника ВСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 УК (участие в террористической организации).

28 декабря Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

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