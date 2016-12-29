Нацсовет просит не политизировать ситуацию вокруг "1+1": каналу продлили лицензию на 7 лет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что лицензия для телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет, и просит не политизировать данный вопрос.

АПУ не вмешивается в деятельность Нацсовета по телерадиовещанию и непричастна к ситуации с лицензией "1+1" – пресс-служба АП

Гройсман опровергает возможность лишения канала "1+1" лицензии на вещание



"Еще две недели назад, 15 декабря 2016 года, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Нацсовете разъяснили, что, согласно ст. 33 закона "О телевидении и радиовещании", бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора - то есть, не раньше 29 декабря.

В соответствии со ст. 32 этого закона предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Нацсовета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26 декабря года. "Резюмируя – "Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее 6 января 2017 года", - заверяет регулятор.

В то же время Нацсовет сообщил, что обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

"Просим вас не искать во всем политическую составляющую, напоминая еще раз о том, с чего начали - 15 декабря 2016 года лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - подытожили в Нацсовете.

АПУ не вмешивается в деятельность Нацсовета по телерадиовещанию и непричастна к ситуации с лицензией "1+1" – пресс-служба АП



Администрация президента Украины не вмешивается в деятельность Национального совета по телевидению и радиовещанию, заявили в пресс-службе АПУ в четверг.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто, в том числе АП, не вмешивается в его деятельность как по вопросам выдачи лицензий, так и их лишения", - говорится в ответе пресс-службы АПУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать соответствующее заявление телеканала.

В пресс-службе администрации президента подчеркнули, что руководство Нацсовета уже сделало соответствующее заявление о том, что решение о продлении лицензии телеканалу "1+1" было принято еще 15 декабря.

"Надеемся, что Нацсовет и менеджмент канала в сжатые сроки и без неуместной политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона о конечных бенефициарах. Закон есть закон", - говорится в комментарии.

Кроме того, в пресс-службе АП заверили, что президент Украины Петр Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, он всегда на стороне журналистов".

"Нет никаких сомнений в том, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - говорится в комментарии.

Гройсман опровергает возможность лишения канала "1+1" лицензии на вещание



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг возможность лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Насколько меня проинформировали, угроз невыдачи лицензии нет. Если таких угроз нет, будем считать, что возникло недоразумение", - сказал Гройсман.

Также первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимюк заявила, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не считает возможным лишение телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Я считаю, что это невозможно. Было решение Национального совета 15 декабря о пролонгировании лицензии, и я уверена, что оно должно быть безоговорочно исполнено. Я не знаю такого прецедента, при котором Нацсовет мог лишить лицензии после своего собственного решения, и буду поддерживать законный путь. Суть претензий к телеканалу мне неизвестна", - констатировала она.

Как известно, руководство и журналисты телеканала "1+1" сегодня, в последний день действия лицензии на аналоговое вещание, призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии.

Согласно сообщению пресс-служба телеканала, журналисты обеспокоены тем, что Нацсовет, члены которого назначаются президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения.

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что из-за принятого решения о национализации "ПриватБанка" Нацсовет попросил телеканал предоставить обновленные данные о конечных бенефициарах сначала устно, а 28 декабря заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук направила официальный запрос.

В то же время, по словам Артеменко, телеканал "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.

Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что у государства есть интерес к активам телеканала. "Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии каналу "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - сказал он.

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