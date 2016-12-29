Телеканал "1+1" заявляет, что его хотят лишить лицензии

Телеканал "1+1" заявляет, что 29 декабря истекает срок его лицензии на вещание, а Нацсовет лицензию не продлевает. При этом утверждается, что администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала, адресованное президенту Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить того, чтобы канал лишили лицензии.

"Сегодня, 29 декабря, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала "1+1". Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензия так и не была выдана", - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что при рассмотрении заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

"Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой, должны понимать важность этого вопроса и недопустимость развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", - заявляет "1+1".

Также в заявлении отмечается, что именно администрация президента пытается повлиять на решение Нацсовета и передать контроль над телеканалом в другие руки.

"В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки. Мы не хотим в это верить и на самом деле не понимаем, чьи интересы могут стоять за такими действиями…", - отмечается в сообщении.

Обращение подписали гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, директор департамента информационного вещания Сергей Попов, директор департамента журналистских расследований Максим Шиленко, ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур, ведущие ТСН Наталья Мосейчук и Лидия Таран, ведущий Юрий Горбунов, руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский.

Напомним, медиагруппу "1+1 медиа", куда входит телеканал "1+1" и другие СМИ, контролирует Игорь Коломойский.

Источники "Украинской правды" в администрации президента сообщают, что конфликт возник по причине того, что Игорь Коломойский отказывается называть бенефициаров телеканала.

Отметим, ранее в СМИ звучала информация, что Порошенко и Коломойский провели встречу по поводу продажи в интересах действующего главы государства "в рассрочку 50% телеканала "1+1" по предварительной цене в 250 млн долларов".

" ...Там (на Банковой, - ред.) ищут возможности получить стабильное влияние на "картинку" еще ряда телеканалов - от "Эры" до NewsOne - для создания информационного щита президента", - отмечали СМИ.

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