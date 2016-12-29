Зона АТО: возле Крутой Балки произошло боестолкновение

|
В зоне проведения АТО за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них - боевое столкновение. Об этом сегодня утром, 29 декабря, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82 миллиметровых - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.
На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.
На Луганском направлении из вооружения БМП террористы обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
|
Cсылки по теме:
На Донбассе двое украинских военных попали в плен боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.
Разведка сообщает об обстреле Дебальцево боевиками "на камеры" российских СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.
Порошенко надеется, что "тишина" на Донбассе станет постоянной: мы готовы выполнять весь "Минск", призываю РФ тоже
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Силы АТО трижды отбили штурм боевиков на Светлодарской дуге. Оккупанты снова обстреляли Мироновку из пушек
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
ВСУ в ходе контратаки заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги, заявил Турчинов
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Торецк оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за обстрелов оккупантов
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2016 г.
Бирюков рассказал об успешном испытании новой ракеты: Это страшное, точное украинское оружие
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.