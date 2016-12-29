Зона АТО: возле Крутой Балки произошло боестолкновение

В зоне проведения АТО за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них - боевое столкновение. Об этом сегодня утром, 29 декабря, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82 миллиметровых - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП террористы обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

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