Военная прокуратура Украины уведомила Козицына о подозрении: документ вручили ему лично

Главная военная прокуратура Украины уведомила о подозрении главаря незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" Николая Козицына, уведомление вручено ему лично на территории РФ, заявляет заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств для привлечения к уголовной ответственности подконтрольных Российской Федерации главарей незаконных вооруженных формирований за совершение на территории Украины террористической деятельности, военных и других особо тяжких преступлений", - написал Матиос в четверг на своей страничке в Фейсбуке.

По его словам, следователь составил уведомление о подозрении главарю "Всевеликого войска Донского" "ЛНР", гражданину РФ Козицыну по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч.1 ст. 438 (выдача приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением), ч.2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими особо важными документами) Уголовного кодекса Украины.

По словам главного военного прокурора, установлено, что Козицын в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, "незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции".

Кроме того, как отмечает Матиос, Козицын организовал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов и гражданских лиц.

"27 декабря 2016 года уведомление о подозрении при помощи международной курьерской службы доставлено на территорию РФ по месту проживания Козицына и вручено ему лично", - подчеркивает Матиос.

Он напомнил, что Козицын объявлен в государственный розыск, в настоящее время готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого с доставкой в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины завершила заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению Игоря Плотницкого в совершении ряда преступлений, среди которых - похищение в составе группы и незаконное лишение свободы Савченко, ее незаконная переправка через государственную границу.

В августе Подольский районный суд Киева разрешил проведение заочного рассмотрения дела в уголовном производстве по обвинению Плотницкого в совершении террористического акта, захвате в заложники и похищении старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко.

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