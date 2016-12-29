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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Киевский бизнесмен заказал убийство конкурента за 5 тысяч долларов
время публикации: 14:54
последнее обновление: 14:54
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Сотрудники Национальной полиции Украины задержали иностранца, который за 5 тысяч долларов заказал убийство своего конкурента по бизнесу

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали иностранца, который за 5 тысяч долларов заказал убийство своего конкурента по бизнесу.

Бизнесмен нашел киллера благодаря связям в преступной среде. Он передал аванс в размере 300 долларов для подготовки к совершению преступления. Кроме того, заказчик предоставил исполнителю информацию о распорядке дня и фото жертвы. Также мужчина самостоятельно определил способ убийства – инсценировка разбойного нападения или квартирной кражи, при которой жертва должна получить смертельную травму головы. Он указал и то, что убийство должно было произойти в определенный заказчиком срок, поскольку потенциальная жертва планировала уехать из города, сообщается на сайте Нацполиции.

Полиция сначала инсценировала убийство столичного бизнесмена, а потом задержала злоумышленника во время передачи "убийце" остальной суммы – 4700 долларов.

Следователи начали уголовное производство по факту подготовки к совершению умышленного убийства на заказ (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, инсценировку убийства как способ выйти на заказчика правоохранители в последнее время применяют все чаще. Так, в апреле по такой схеме правоохранители задержали исполнителя и заказчика убийства бизнесмена в Запорожье, в мае инсценировали убийство известного одесского адвоката Александра Погорелого, в октябре благодаря инсценировке предотвратили два заказных убийства в Днепре, а в ноябре - поймали заказчика убийства предпринимателя в этом же городе.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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