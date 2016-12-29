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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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За 2 месяца зафиксировано около 6,5 тысяч кибератак, к ряду случаев причастны спецслужбы РФ
время публикации: 18:07
последнее обновление: 18:19
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"Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Порошенко

Около 6,5 тыс. спланированных кибератак выявлены за последние 2 месяца на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса, расследование указывает в ряде инцидентов на причастность спецслужб РФ, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном принципам информационной безопасности, угрозам кибербезопасности и их нейтрализации, передает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России.

Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств.

"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", - сказал он, отметив, что эти угрозы касаются не только министерств, и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".

Глава государства также напомнил, что в конце 2015 - в начале 2016 гг. осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".

По словам главы государства, расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая ведет кибервойну против Украинского государства. Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности, с такой проблемой столкнулись США, а глава немецкой разведки заявил о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, Шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Порошенко.

Помимо вопроса кибератак, президент также напомнил о некоторых диверсиях, в частности, о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны – Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары – Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, зафиксированы целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушении функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктур, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь, в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в декабре объектами хакерских атак становились информационные системы Госказначейства, министерств финансов, обороны, инфраструктуры и образования, Укрзализныци, Госавиаслужбы, морского порта Южный, НАК "Укрэнерго". Как сообщил руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк, в декабре государственные учреждения в Украине были атакованы хакерами минимум 25 раз.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что хакерские атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в России.

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