Верховный суд Чечни отклонил апелляцию на приговор Клыху по делу об "оскорблении" прокурора

Российское правосудие продолжает игнорировать психическое состояние украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Мария Токмак.

"Вчера, 28 декабря, Верховный суд Чечни отклонил апелляцию защиты на приговор по второму делу Станислава Клых (так называемое "дело об оскорблении прокурора"). Это было вполне ожидаемым. Характерно другое: российское правосудие продолжает игнорировать психическое состояние Клыха, потому что именно российские правоохранительные органы несут за него ответственность. Так, вчера в апелляции адвокат вновь заявил ходатайство о назначении психиатрической экспертизы для Клыха, а также попросил доступ к аудиозаписи с первого процесса. Суд вновь отказал. Вероятно, в ближайшее время Станислав Клих будет этапирован в колонию", - рассказала она.

Адвокат Илья Новиков написал в Твиттер, что украинского заключенного Николая Карпюка этапировали 5 декабря из Грозного во Владимир, но везут его кружным путем через Ижевск.

"Николая Карпюка этапировали из Грозного во Владимир 5 декабря. Выясняется, что везут его через Ижевск. Это все, что нужно знать о ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний, - ред.) РФ", - пишет Новиков, иллюстрируя маршрут картой.

Напомним, в мае 2016 года суд присяжных в Грозном (РФ) признал виновными граждан Украины Карпюка и Клыха. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований провозгласившей свою независимость Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, оба принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, и, в частности в боях в районе площади Минутка и у Президентского дворца.

Оба отрицали все обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Карпюка и Клыха, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха в оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной. Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова". Российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. "Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию – без удовлетворения", – постановил суд.

Министерство юстиции Украины направило в Россию запрос о передаче на родину Николая Карпюка, поскольку с таким заявлением обратился брат осужденного.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзаключенных подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.

6 декабря российский адвокат Илья Новиков сообщил, что Карпюка везут по этапу во Владимирскую область России, а Клых остается в Грозном.

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