В Украине появится первое подразделение женщин-десантников

Женская рота или рота прекрасного пола. Так себя называют курсантки первой женской группы, которая проходит десантную подготовку в 199-ом учебном центре ВДВ.
Как сообщает Военное телевидение Украины, подготовка ничем не отличается от той, которую проходять военные-мужчины. В частности, чтобы стать десантниками, курсантки должны совершить прыжок с парашютом.
"Ничего подобного еще не было. Приходили женщины военнослужащие, но только одна, две. Но чтобы одновременно 44 это впервые. На курсе они будут проходить огневую подготовку, тактическую, медицинскую, психологическую и подготовку по связи", - рассказывет командир учебной роты общевойсковой подготовки женщин Юлия Федоренко.
Напомним, в июле Министерство обороны Украины позволило женщинам служить в боевых подразделениях ВСУ. Больше трети тех, кто с начала года ушел в армию по контракту, составляют женщины.
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