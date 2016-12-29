Под Одессой преступник обезглавил женщину и двухлетнего ребёнка. Полиция ввела план "Сирена"

В Одесской области правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в двойном убийстве. Преступник на автомобиле пытался прорваться со стороны Овидиополя в Одессу, но в полиции удалось вынудить его свернуть с трассы на грунтовую дорогу.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами разыскиваемого в Одесской области опасного преступника стали женщина и ее 2-летняя дочь.

В полиции проинформировали, что по спецлинии "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в районном центре Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женской труп, а в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее 2-летняя дочь.

"В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН)", - подчеркнули в главке.

Отмечается, что автомобиль, который мчался по трассе и создавал аварийную ситуацию, выведен силами поравоохранителей "в сторону". В настоящее время полиция и Нацгвардия окружили территорию, на которой в последний раз видели разыскиваемого.

"Сотрудниками Национальной полиции в Одесской области не допущен прорыв в город автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник, совершивший двойное убийство", - добавили в отделе коммуникаций.

Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника.

Полиция обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщить о его местонахождении в полицию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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