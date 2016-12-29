 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Под Одессой преступник обезглавил женщину и двухлетнего ребёнка. Полиция ввела план "Сирена"

время публикации: 29 декабря 2016 г., 21:07
последнее обновление: 29 декабря 2016 г., 21:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами разыскиваемого в Одесской области опасного преступника стали женщина и ее 2-летняя дочь

В Одесской области правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в двойном убийстве. Преступник на автомобиле пытался прорваться со стороны Овидиополя в Одессу, но в полиции удалось вынудить его свернуть с трассы на грунтовую дорогу.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами разыскиваемого в Одесской области опасного преступника стали женщина и ее 2-летняя дочь.

В полиции проинформировали, что по спецлинии "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в районном центре Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женской труп, а в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее 2-летняя дочь.

"В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН)", - подчеркнули в главке.

Отмечается, что автомобиль, который мчался по трассе и создавал аварийную ситуацию, выведен силами поравоохранителей "в сторону". В настоящее время полиция и Нацгвардия окружили территорию, на которой в последний раз видели разыскиваемого.

"Сотрудниками Национальной полиции в Одесской области не допущен прорыв в город автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник, совершивший двойное убийство", - добавили в отделе коммуникаций.

Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника.

Полиция обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщить о его местонахождении в полицию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

facebook

Cсылки по теме:

В Луцке задержали преступника, который сбежал из-под конвоя с захватом заложников
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.

На Луганщине в Рубежном неизвестный ограбил ювелирный магазин
// NEWSru.ua // Украина // 11 июля 2016 г.

Полиция опубликовала фото преступника, который ограбил банк в Киеве
// NEWSru.ua // Украина // 14 апреля 2016 г.

Полиция раскрыла подробности нападения на инкассаторскую машину в Одессе
// NEWSru.ua // Украина // 11 марта 2016 г.

Хакер из глубинки Одесской области обобрал граждан нескольких стран СНГ на 100 тыс грн
// NEWSru.ua // Украина // 11 августа 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:08
 Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах за пределами РФ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 30 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 23:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016