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ГПУ: объявлено подозрение замначальника управления НПУ и его подчинённому в преступлении против "автомайдановцев"
время публикации: 29 декабря 2016 г., 21:41
последнее обновление: 29 декабря 2016 г., 21:41
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ГПУ: объявлено подозрение замначальника управления НПУ и его подчинённому в преступлении против "автомайдановцев"

Заместителю начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и старшему оперуполномоченному этого подразделения объявлено подозрение в совершении преступления в отношении 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в столице.

Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины, в прошлом они занимали должности заместителя начальника управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в г. Киеве и заместителя начальника отдела данного подразделения.

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к неправомерным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе – феврале 2014 года.

Им инкриминируется совершение по специально спланированной операции, с привлечением гражданских лиц (так называемых "титушек") в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17 провокации и последующее совместное с работниками столичного спецподразделения "Беркут" незаконное задержание 8 активистов общественного движения "Автомайдан"", применение к ним насилия, причинение им телесных повреждений разной степени тяжести и умышленное повреждение их автомобилей.

По данным ГПУ, тогда активистов доставили в одного из райуправлений милиции. Киева, где указанные правоохранители предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и повлекло тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, заведомо ложное сообщение о совершении преступления, заведомо ложное показание свидетеля и потерпевшего, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств)", - говорится в сообщении.

По ходатайству органа следствия следственным судьей в отношении одного из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и его отстранили от должности заместителя начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.

В отношении другого подозреваемого слушания ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении его от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины судом назначены на 30 января 2017 года.

Кроме того, по указанному эпизоду преступления осуществлено уведомление о подозрении бывшему командиру полка столичного спецподразделения "Беркут", как одному из соорганизаторов обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации. В настоящее время последний объявлен в розыск.

В ГПУ также напомнили, что в отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения "Беркут" и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.

В отношении других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в том числе шестеро из них объявлены в розыск и судом дано разрешение на их задержание.

Напомним, 14 декабря Генпрокуратура сообщила о задержании в Киеве сотрудника спецподразделения милиции "Беркут", причастного к избиению активистов Автомайдана в ночь на 23 января в 2014 году. Задержанного длительное время разыскивали. Ему инкриминируют превышение власти и незаконное задержание по предварительному сговору с другими работниками спецподразделения 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь на 23 января на улицах Щорса и Грушевского в центре Киева. Также силовика подозревают в применении к ним насилия и повреждении 11 их автомобилей.

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