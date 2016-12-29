 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Луцке впервые презентовали меню и газету, напечатанные шрифтом Брайля
время публикации: 09:20
последнее обновление: 09:21
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Луцке впервые презентовали меню и газету, напечатанные шрифтом Брайля

В Луцке впервые презентовали меню для незрячих и слабовидящих посетителей, напечатанное рельефно-точечным шрифтом Брайля. Презентация состоялась 28 декабря, в одном из заведений общественного питания, которое поддержало идею областного отделения Всеукраинской общественной организации людей с инвалидностью по зрению "Генерация успешного действия", передает УНИАН.

В этом мероприятии приняли участие представители социально-ответственных заведений, которые присоединились к этой инициативе, а также заместитель директора Волынской областной типографии Иван Синюк, главный редактор еженедельника "Сім’я і дім" Наталья Пахайчук, незрячие и журналисты.

По словам председателя Волынского областного отделения ВОО "Генерация успешного действия" Виталия Ткачука, впервые в Луцке два социально ответственных заведения по просьбе организации разместили у себя меню шрифтом Брайля. Тем самым они разделяют мнение о том, что незрячий человек наравне с другими является общественно полезным.

"Человек может прийти в кафе, самостоятельно заказать блюдо и рассчитаться. Считаем, что незрячий человек - это не тот, который требует льгот и преференций, а человек, который является самодостаточным. Ему нужно дать возможность жить полноценной жизнью",- отметил Ткачук.

Он выразил надежду, что к этому социальному проекту присоединятся различные заведения питания.

Кроме того, на этом мероприятии была представлена газета "Сім’я і дім", адаптированная для незрячих. Издание, содержащее 10 текстов шрифтом Брайля на 28 страницах формата А4, вышло к 20-летию этого издания.

Главный редактор еженедельника Пахайчук сообщила, что в первом экземпляре незрячие найдут мотивирующие истории о людях, которые имели определенные трудности, но с успехом их преодолели и являются примером для других.

"Это все материалы, которые были написаны в течение этого года. Их адаптировали по размеру, чтобы они были более лаконичны",- отметила Пахайчук.

Ранее канадская художница выпустила порнографическую книгу для слепых.

facebook

Cсылки по теме:

Президент призвал усилить ответственность за нарушение прав инвалидов
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.

В Киеве стартовал реабилитационный проект "Отважный воин". Вирастюк вручил золотые медали раненным бойцам
// NEWSru.ua // Украина // 12 декабря 2016 г.

Адвокат Мосийчука просит перевести материалы дела шифром Брайля
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2015 г.

В Исландии язык жестов стал вторым государственным
// NEWSru.ua // В мире // 3 июня 2011 г.

В интернете открылся первый в мире порно-сайт для слепых
// NEWSru.ua // В мире // 18 июля 2009 г.

В Киеве появился пешеходный переход для слепых
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2008 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:52
 29 декабря. Обзор прессы. Экономические итоги 2016 года и прогнозы на 2017 год
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 11:52

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016