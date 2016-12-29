В Луцке впервые презентовали меню и газету, напечатанные шрифтом Брайля

В Луцке впервые презентовали меню для незрячих и слабовидящих посетителей, напечатанное рельефно-точечным шрифтом Брайля. Презентация состоялась 28 декабря, в одном из заведений общественного питания, которое поддержало идею областного отделения Всеукраинской общественной организации людей с инвалидностью по зрению "Генерация успешного действия", передает УНИАН.
В этом мероприятии приняли участие представители социально-ответственных заведений, которые присоединились к этой инициативе, а также заместитель директора Волынской областной типографии Иван Синюк, главный редактор еженедельника "Сім’я і дім" Наталья Пахайчук, незрячие и журналисты.
По словам председателя Волынского областного отделения ВОО "Генерация успешного действия" Виталия Ткачука, впервые в Луцке два социально ответственных заведения по просьбе организации разместили у себя меню шрифтом Брайля. Тем самым они разделяют мнение о том, что незрячий человек наравне с другими является общественно полезным.
"Человек может прийти в кафе, самостоятельно заказать блюдо и рассчитаться. Считаем, что незрячий человек - это не тот, который требует льгот и преференций, а человек, который является самодостаточным. Ему нужно дать возможность жить полноценной жизнью",- отметил Ткачук.
Он выразил надежду, что к этому социальному проекту присоединятся различные заведения питания.
Кроме того, на этом мероприятии была представлена газета "Сім’я і дім", адаптированная для незрячих. Издание, содержащее 10 текстов шрифтом Брайля на 28 страницах формата А4, вышло к 20-летию этого издания.
Главный редактор еженедельника Пахайчук сообщила, что в первом экземпляре незрячие найдут мотивирующие истории о людях, которые имели определенные трудности, но с успехом их преодолели и являются примером для других.
"Это все материалы, которые были написаны в течение этого года. Их адаптировали по размеру, чтобы они были более лаконичны",- отметила Пахайчук.
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