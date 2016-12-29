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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Елисеев рассказал, какая страна тормозит "безвиз" для Украины
время публикации: 09:59
последнее обновление: 11:35
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Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев

Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает "Обозреватель".

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

По его словам, с уверенностью можно сказать, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", – подытожил замглавы администрации президента .

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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