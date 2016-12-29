СНБО утвердил Доктрину информбезопасности Украины

Сегодня, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны принял "Доктрину информационной безопасности", разработанную Министерством информационной политики (МИП).

Как сообщила пресс-служба МИП, документ определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются: создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего приграничных и временно оккупированных территорий и т.п.

"Этот документ – наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

Документ разработан аппаратом СНБО, также он включает замечания от комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Минобороны, СБУ, Национального института стратегических исследований.

Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook напомнил, что на протяжении последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса выявлено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак.

"Расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства. Подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран. Украина сделала необходимые выводы и будет оперативно реагировать на киберугрозы", - подчеркнул Президент.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, во время заседания СНБО Порошенко заявил, что угрозы осуществления террористических актов и диверсий на объектах критической инфраструктуры Украины до сих пор остаются весьма вероятными.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - отметил Порошенко и подчеркнул важность обмена опытом в вопросе борьбы с такими угрозами со странами-партнерами.

В то же время он напомнил о задержании ранее группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны - Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области.

Кроме того, Глава государства отметил, что также имели место целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

В четверг под председательством Петра Порошенко проходит заседание СНБО, который рассматривает основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и их нейтрализацию, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

Напомним, в декабре объектами хакерских атак становились информационные системы Госказначейства, министерств финансов, обороны, инфраструктуры и образования, Укрзализныци, Госавиаслужбы, морского порта Южный, НАК "Укрэнерго". Как сообщил руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк, в декабре государственные учреждения в Украине были атакованы хакерами минимум 25 раз.

По словам Порошенко, около 6,5 тыс. спланированных кибератак выявлены за последние 2 месяца на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса, расследование указывает в ряде инцидентов на причастность спецслужб РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что хакерские атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в России.

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